Verplichte opkomst voor Apeldoornse NSB'ers: Rauter spreekt in Tivoli Hanns Albin Rauter

APELDOORN - Hanns Rauter, baas van de SS en de politie in Nederland spreekt op 27 januari 1943 in het Apeldoornse Tivoli. Oorlogschroniqueur Willem van Houtum beschijft de gebeurtenis in zijn dagboek, van horen zeggen: "Om de zaal vol te krijgen is er voor de NSB-ers verplichte opkomst. Naderhand schijnt een eenpansmaaltijd te zijn gegeven maar hierover is weinig bekend. De Duitsers houden voor dit bezoek een zogenaamde profmobilisatie om direct alle wegen en belangrijke gebouwen te kunnen afzetten. Morgenmiddag zal een hoog Duits officier besprekingen houden op het station. Het bezoek van Rauter is zoveel mogelijk geheim gehouden. Hieruit blijkt wel hoe bang onze beschermers zijn." De hoge Duitse officier blijkt Von Rundstedt te zijn.

Het hele dagboek van Willem van Houtum is te lezen in de Oorlogskroniek van Apeldoorn.