Tussen wal en schip: te weinig geld voor koophuis, te veel voor sociale huur

ARNHEM - Niet alleen starters, maar ook dertigers hebben het moeilijk op de woningmarkt. Ze vallen vaak tussen wal en schip, omdat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een betaalbaar koophuis. Dat blijkt uit een publieksonderzoek van de NOS, Omroep Gelderland en de andere regionale omroepen.

Veel mensen die op zoek zijn naar nieuwe woonruimte klagen over het tekort aan huurhuizen tussen de 700 en 950 euro, de zogeheten 'middenhuurwoningen'. Huurhuizen in de vrije sector zijn vaak veel te duur en voor een hypotheek is het inkomen juist weer te laag.

'Huur achterlijk hoog'

Zestig procent van de dertigers die deelnamen aan het onderzoek willen zo snel mogelijk verhuizen, maar dat is niet makkelijk. Een van hen is Meryl Ruiter (37) uit Nijmegen. 'Er is een gat tussen sociale huur en particulier huren. Wij moeten het doen van één bovenmodaal salaris, en vallen daarmee met het inkomen buiten de sociale huur', legt zij uit.

Particulier huren is volgens Meryl ook geen optie. 'De huren zijn zo achterlijk hoog dat we dan niet meer kunnen rondkomen. Meer dan 1000 euro huur voor een huis is echt belachelijk. Een appartement past niet bij ons omdat we een jong gezin met een 4-jarig kind zijn. Die sluit je liever niet zes hoog met twee slaapkamers op.'

Behoefte aan middenhuurwoningen

De Nijmegenaar is niet de enige die tussen wal en schip valt. De komende jaren is er behoefte aan 220.000 extra middenhuurwoningen, vooral in Gelderland, de Randstad en Brabant.

Uit een enquête van de Vereniging Nederlandse Gemeenten bleek vorige maand dat 133 gemeenten meer van die woningen willen. Volgens voorzitter Rob van Gijzel van de Landelijke samenwerkingstafel middenhuur is de druk in de steden het grootst. 'Vooral de twintig grootste steden in ons land staan voor een enorme opgave en zijn zich bewust van de urgentie', benadrukt hij.

'Rijke buitenstaanders nemen ons dorp over'

Maar ook dorpsbewoners klagen over het geringe aanbod. 'In Otterlo zijn nagenoeg geen huurhuizen. Vorig jaar zijn er een aantal bijgekomen, maar deze huizen kosten al 1000 euro per maand aan huur. Daar zou je een behoorlijke hypotheek voor kunnen nemen, maar die krijg ik niet', klaagt iemand. 'Er zijn te weinig betaalbare woningen voor onze mensen waardoor de echte Otterloër verplicht is om hier weg te gaan en buitenstaanders met geld ons dorp overnemen! Heel jammer.'

En een ander zegt: 'Er wordt in het dorp Beesd, waar ik woon, helemaal niets gebouwd!'

Koopwoning ook buiten handbereik

Een koopwoning is voor velen niet mogelijk, zo blijkt uit de reacties. 'Je krijgt bijna geen hypotheek als starter, maar 600 euro aan huur moet ik wel ophoesten', reageert iemand. 'Ik mag wel betalen voor een hoge huur, maar een hypotheek die goedkoper is krijg ik niet', zegt een ander.

Een jonge ouder legt uit: 'Voor een startend jong gezin is het moeilijk met de vaste lasten van nu een koophuis te vinden, doordat er veel eigen geld ingebracht moet worden. Maar als je ziet wat je nu aan huur betaalt, heb je voor een even hoog hypotheekbedrag al een behoorlijk koophuis.'