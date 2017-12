'Zoek je sok' en een talentenshow voor Serious Request

APELDOORN - Zorggroep Apeldoorn heeft in samenwerking met Atlant en De Klup 10.133,30 euro opgehaald met een talentenshow. Bij deze talentenshow hebben de medewerkers van deze bedrijven verschillende optredens gedaan.

De ruim 10.000 euro komt uit de kaartverkoop. De opkomst was groot en de sfeer zat er goed in, meldt een woordvoerder van de actie.

'Zoek je sok'

Ook zijn studenten van het SintLucas College donderdagochtend helemaal vanuit Noord-Brabant naar Apeldoorn afgereisd om hun cheque met een waarde van maar liefst 5000 euro in te leveren bij het Glazen Huis. Deze studenten hebben namelijk op een creatieve manier actiegevoerd voor het goede doel. 'Het motto #BrengZeSamen stond centraal, en we zijn daar op een creatieve manier op in te gaan en zo kwamen wij met de actie Sok Your Twin', aldus een student.

Breng ze weer samen

Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Sok Your Twin gaat over sokken. Maar er is iets bijzonders met deze sokken, je krijgt namelijk niet twee dezelfde wanneer je een setje koopt. Je krijgt twee verschillende sokken. Het idee is om hier een foto van te plaatsen op Instagram. Zo kun je dus jouw 'twin' vinden. Daarmee is het ook een verwijzing van het goede doel van dit jaar 'Breng ze weer samen'.