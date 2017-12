Vluchtelingen helpen Liander uit de brand

Saer Dalila is een van de tien vluchtelingen die sinds kort in Ermelo door opleidingsinstituut Temphory worden opgeleid tot elektromonteur. De 46-jarige Saer vluchtte uit Syrië en woont nu drie jaar in Nederland.

Hij wil niets liever dan aan het werk. 'In Syrië werkte ik als elektricien. Ik ben heel blij dat ik hier nu in hetzelfde vakgebied aan het werk kan. Ik leer de vaktermen in de Nederlandse taal en leer modernere werkwijzen. Dat maakt me heel enthousiast.'

Samen met negen andere (zeven Syriërs, een man uit Eritrea en een Kameroenees) volgt Saer een speciaal traject voor het halen van het mbo-3 diploma 'installatie en onderhoud van het elektriciteitsnet'.

Het traject duurt drie jaar en garandeert hun een vaste baan bij netbeheerder Liander.

Nijpend tekort

Liander is blij met deze zeer gemotiveerde instromers, er is een gebrek aan voldoende technisch personeel. 'Iedere onderhoudsmonteur kan momenteel aan het werk bij negen werkgevers. Wij doen er dan ook alles aan om mensen bij ons te laten werken. Deze mensen zijn op zoek naar werk en wij zijn op zoek naar hen. Mooier kan het niet', zegt Marlies Visser, directeur van Liander.

De komende periode volgen de vluchtelingen verschillende praktijk- en theorielessen. Vanaf het voorjaar gaan ze acht maanden stagelopen bij bouwconcern BAM, onder begeleiding van een ervaren monteur. Verloopt dit succesvol dan beginnen ze als leerling-monteur bij Liander.

Voor het ontwikkelen van dit opleidingstraject heeft Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF haar kennis en ervaring beschikbaar gesteld. UAF begeleidt vluchtelingen bij het opbouwen van een toekomst via studie en werk en heeft de tien mensen geselecteerd. Voorwaarde was dat de vluchtelingen al enigszins ervaring hadden in de energiebranche.

Bam en Liander financieren het project. Als het succesvol verloopt, kunnen naar verwachting jaarlijks meerdere groepen statushouders een opleiding krijgen.