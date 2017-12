Geen gerichte controles naar Duits vuurwerk

BEEK GEM MONTFERLAND - De politie houdt geen gerichte controles naar vuurwerk dat uit Duitsland naar Nederland wordt getransporteerd. Dat zegt een woordvoerder donderdag.

'We houden wel routinecontroles en treden op bij tips en aanwijzingen', legt de politiewoordvoerder uit. 'Maar vroeger werden er gerichte controles gehouden in de grensstreek. Dat doen we al jaren niet meer. Nu ligt de focus op de handel en opslag van illegaal vuurwerk. Daarbij worden internetrechercheurs ingezet.'

Invoer van vuurwerk moet formeel 48 uur van tevoren worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een particulier mag niet meer dan 25 kilo in bezit hebben. Het vuurwerk moet voldoen aan de Nederlandse regels. Een boete kan oplopen tot 1500 euro. De verkoop in Duitsland begint volgende week donderdag.