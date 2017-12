Tweede asielopvang in Wageningen volgende maand open

Deel dit artikel:











WAGENINGEN -

WAGENINGEN - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opent in januari de extra opvanglocatie voor asielzoekers aan de Bosrandweg in Wageningen. Er is plaats voor driehonderd mensen.

De voormalige kantoren van zuivelbedrijf Numico zijn sinds 2016 klaar voor de huisvesting van asielzoekers. De locatie werd eerder niet in gebruik genomen omdat het aantal vluchtelingen afnam. De laatste weken is het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt juist toegenomen. Asielprocedure starten In de Wageningse opvanglocatie kunnen vluchtelingen tijdelijk verblijven en starten met hun asielprocedure. De eigenaar van de locatie, Staatsbosbeheer, is bereid de locatie hiervoor maximaal vijf jaar beschikbaar te stellen. Wageningen heeft al zo'n 'procesopvanglocatie' aan de Keijenbergseweg, de Leemkuil. Hier kunnen maximaal 330 mensen verblijven. De Leemkuil blijft in ieder geval in gebruik tot 1 juli 2018.