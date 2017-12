NEC verhuurt Ragnar Oratmangoen aan Oss

NIJMEGEN - Ragnar Oratmangoen maakt het seizoen af bij FC Oss.

De 19-jarige middenvelder wordt door NEC verhuurd aan de eerstedivisionist. Hij heeft nog een contract tot 2019 in Nijmegen. Oratmangoen kwam in de voorbereiding regelmatig aan spelen aan toe, maar in de competitie kwam hij nog niet in actie. De middenvelder speelde vooral bij Jong NEC. Hij trainde de laatste weken al mee in Oss.

Op 15 januari speelt NEC uit tegen FC Oss en dan kan Oratmangoen zich mogelijk bewijzen tegen zijn eigenlijke werkgever.