NEC oefent twee keer op trainingskamp

NIJMEGEN - NEC gaat twee keer oefenen tijdens het trainingskamp in de winterstop in het Spaanse Estepona.

Op vrijdag 5 januari is Quick Boys de tegenstander. Die ploeg is een subtopper in de derde divisie en is vooral bekend als de club waar Dirk Kuijt zijn carrière begon. Een dag later oefent NEC tegen Eintracht Braunsweig, de huidige nummer veertien uit de Duitse Tweede Bundesliga. Vier seizoen geleden speelde de club een jaar in de Bundesliga. In de jaren zeventig was het een ploeg die regelmatig Europees voetbal speelde.

NEC zal tegen Braunsweig waarschijnlijk met de beoogde basiself gaan spelen en tegen Quick Boys met de reserves. NEC reist op 2 januari af naar Zuid-Spanje en keert 7 januari terug. Op vrijdag 12 januari wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.