Omwonenden kopen grond op: grote koeienstal in Wichmond komt er niet

'We hebben net een fles champagne opengetrokken', vertelt Jacques Wintermans, een van de omwonenden. 'Wij zijn heel blij dat we dit door samenwerking in de buurt hebben bereikt.'

Koolen had grote plannen aan de Polweg. Hij kreeg in 2016 een vergunning van de provincie voor 1345 stuks rundvee. De buurt was daar fel op tegen.

Kijk hier naar de reportage:

Argwaan over en weer

Het hele proces van aankoop heeft zo'n drie jaar geduurd en er was veel argwaan over en weer, zegt Wintermans. Het overleg tussen de twee partijen werd geleid door voormalig burgemeester Helmi Huijbregts.

De nieuwe eigenaren van de grond willen van het perceel een woonbestemming maken. Taxateurs moeten de precieze waarde van het terrein nog bepalen.

Dag met gemengde gevoelens

'Het is een dag met zeer gemengde gevoelens', zegt Marcel Schiphorst, zaakwaarnemer van Kees Koolen. 'We zijn trots dat we dit tot een goed eind hebben gebracht, maar het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat we Polweg 6 zouden verkopen.'

Koolen heeft inmiddels ingezet op een andere koers. 'In Nederland willen mensen gewoon niet heel veel dieren op één plek.' Koolen heeft daarom de afgelopen periode meerdere boerderijen gekocht. 'Koolen is niet getrouwd met een locatie of met een stapel stenen.'