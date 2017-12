Het Varsseveld van de jonge Guus Hiddink

ARNHEM - Aflevering 2: dinsdag 16 januari 2018 Varsseveld 1962

In de uitzending van Varsseveld zien we het Nederlandse antwoord op het Duitse Wirtschaftswunder. We zien een welvarend dorp met een uitgebreide middenstand. Welvaart die voor een belangrijk deel verdiend wordt in de houtindustrie en de plaatselijke zuivelfabriek. Er is volop werk, werkgevers loven zelfs premies uit voor nieuwe arbeidskrachten. En in dat Varsseveld van 1962 rijpt een voetbaltalent dat het later heel ver zal schoppen. Dat een andere tijd is aangebroken merken ook de ouderen van het dorp want zij kunnen, hoe modern, naar een bejaardenhuis ! En de bloeiende middenstand trekt ook veel Duitse bezoekers. Want in het naoorlogse Duitsland is niet alles te krijgen en zijn producten stukken duurder. De Duitse zondagen worden een begrip in het dorp.

