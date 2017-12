De Graafschap jaagt op vierde plaats in laatste duel van 2017

De Jong kon en wilde nog niet vertellen wat hij gaat veranderen tegen Telstar, de nummer vier in de Jupiler League. De Graafschap staat vijfde en heeft een punt minder dan de Noord-Hollanders. 'Ik heb het nog niet verteld aan de jongens. Ik heb de opstelling al wel een beetje in de kop, maar daar moeten we het nog even over hebben', vertelde De Jong direct na de training bij DZC'68 in Doetinchem.

Frisheid

Als De Graafschap de uitwedstrijd tegen Telstar wint, sluit het 2017 af met een vierde plaats. De Jong haalde de vaste structuur uit de week. 'Ik heb de jongens gisteren bewust een dag vrijgegeven. Normaal gesproken trainen we gewoon op woensdag. Zes jongens wilden gewoon, maar ik heb die training er uit gegooid. Dat doe je met opzet. Je probeert als trainer wat. Even anders dan anders. Om iets te doorbreken. De frisheid ontbrak tegen Oss. Ik vond het stroef vorige week.'

De Jong weet dat De Graafschap in Velsen een lastige avond tegemoet gaat. 'Telstar is een fris, mooi voetballend team en een concurrent. Complimenten. Een belangrijke wedstrijd dus. Maar het kan ook maar zo gebeuren hoor.'

Ars

Het zou kunnen dat Sjoerd Ars in het elftal staat vrijdagavond in Velsen-Zuid. De Didammer traint nog altijd met een masker, maar speelt met zijn ervaring een belangrijke rol bij De Graafschap. Hij maakte ook een scherpe indruk. Een optie is dan dat Daryl van Mieghem naar de linkerflank verhuist en Anthony van den Hurk rechtsbuiten wordt tegen Telstar.

Myenty Abena trainde voor het eerst weer met de groep. 'Sinds hij geblesseerd raakte, is het toch wat moeizamer geworden. Myenty is een belangrijke jongen. Ook voor het teamgevoel', erkent De Jong. De rechtsback zit waarschijnlijk bij de selectie, maar begint dan wel op de bank.

Vermoedelijke opstelling: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Driver; El Jebli, Tutuarima, Diemers; Van den Hurk, Ars, Van Mieghem.