Adrie Bogers kan kritiek NEC-fans deels begrijpen

"Ik lees daar wel eens iets van, maar ik heb er geen tijd voor om alles precies uit te spitten. Het gaat bij NEC om winnen en als je niet wint, dan is er kritiek. Dat begrijp ik wel. We stonden er heel goed voor en door omstandigheden, mensen die je moest missen en puntverlies tegen Telstar en Helmond Sport is die voorsprong jammer genoeg weg."

"Het zou mooi zijn om die wedstrijd tegen Jong AZ winnend af te sluiten. Dan hebben we het de eerste seizoenshelft prima gedaan. Dan even gas terug en na de winterstop weer knallen."

Bogers moet in de spits kiezen tussen Anass Achahbar en Sven Braken Tegen PEC kreeg Achahbar (foto) de voorkeur en tegen Jong AZ start hij mogelijk opnieuw. "Nou, die kans zit erin. Ik heb de spelers de samenstelling nog niet meegedeeld. Even kijken hoe iedereen erop staat bij de training en dan maken we die keuze. Het was tegen Zwolle een te groot risico om Greg Breinburg te laten spelen. Maar hij is terug en inzetbaar."