Opnieuw vrachtwagen gekanteld, nu op A28 Foto: Jan Frens

NIJKERK - Voor de tweede keer deze donderdag is een vrachtwagen gekanteld op een Gelderse snelweg. Op de A28 ter hoogte van Nijkerk is een truck met oplegger in de berm beland en daar gekanteld.

Het is niet bekend hoe het met de bestuurder is. In verband met het ongeluk was alleen de linkerrijstrook open. Dat zorgde voor file in de richting van Zwolle. Donderdagochtend schoot een vrachtwagen op de A12 bij Ede door de middenberm en kantelde op de andere weghelft. Dat ongeluk zorgde voor veel oponthoud. Foto: Jan Frens Zie ook: Vrachtwagen knalt door middenberm, A12 voorlopig dicht voor reparatie Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl