Kippen alweer niet welkom op kleindiertentoonstelling Foto: V.B.Z.O.D.

BRUCHEM - Voor de derde keer in vier jaar tijd zijn kippen niet welkom op de kleindiertentoonstelling in Bruchem. Door een uitbraak van vogelgriep bij een eendenbedrijf in Biddinghuizen geldt er een landelijke ophokplicht voor vogels.

Secretaris Marcel Verkade van de organiserende kleindiervereniging Verbetering Zij Ons Doel (V.B.Z.O.D) baalt dat er dit jaar opnieuw alleen konijnen te zien zijn. Daardoor wordt de tentoonstelling minder goed bezocht. Normaal komen er tussen de 300 en 400 bezoekers. Verkade verwacht dat dat er dit jaar zo'n 15 à 20 procent minder zullen zijn. Pechvogels Dat de kleindiertentoonstelling voor de derde keer in vier jaar tijd wordt ontsierd door de ophokplicht is vooral pech. Maar toch is het niet helemaal toevallig. De ziekte blijkt vaak door trekvogels te worden meegenomen naar ons land en die zijn hier juist in de decembermaand volop aanwezig. De tentoonstelling op een ander moment van het jaar organiseren, zou dan ook een oplossing kunnen zijn. V.B.Z.O.D. zegt daar dan ook mee bezig te zijn. Kippenman Verkade noemt zichzelf een kippenman. 'Je werkt het hele jaar naar zo’n tentoonstelling toe met je dieren', zegt hij. De ophokplicht maakt zijn hobby er dan ook niet leuker op. 'Je gaat dan toch twijfelen om de kippen weg te doen en maar konijnen te nemen.' De kleindiertentoonstelling in de gymzaal in Bruchem duurt tot en met zondag. 249 konijnen zullen zich van hun beste kant laten zien. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl