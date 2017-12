Breinburg terug bij NEC tegen Jong AZ

NIJMEGEN - Gregor Breinburg keert terug bij NEC voor de uitwedstrijd vrijdag tegen Jong AZ.

De middenvelder ontbrak tegen PEC Zwolle vanwege een teenblessure. Zijn rentree gaat vermoedelijk ten koste van Kevin Jansen. In de spits krijgt Anass Achanbar waarschijnlijk opnieuw de voorkeur boven Sven Braken (foto), die tegen PEC voor het eerst dit seizoen gepasseerd was.

NEC mist nog altijd flink wat spelers. Joshua Smits is bijna hersteld van een breuk in zijn onderarm. Guus Joppen en Mo Rayhi zijn terug op het trainingsveld, maar nog niet inzetbaar. Arnaut Groeneveld kampt nog altijd met rugklachten en verder ontbreken ook Ted van de Pavert (enkel) en Segun Owobowale (hamstring). Jordan Larsson en Calvin Verdonk kampten met lichte klachten na PEC, maar zijn er normaal gesproken bij tegen Jong AZ. Als NEC wint, is het weer tijdelijk koploper. Fortuna Sittard komt zaterdag pas in actie en kan dan de leiding weer overnemen.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Achahbar, Langil.