Sterk Orion stunt en veegt Levski van de mat

ULFT - Een sterk Seesing Personeel Orion heeft zich verzekerd van de volgende ronde in de Challenge Cup. De volleyballers uit Doetinchem versloegen dinsdagavond na een 3-1 uitnederlaag Levski Sofia thuis met 3-0 en trokken ook de beslissende Golden Set naar zich toe.

'Dit hadden we niet durven dromen, dat we zo zouden spelen. 3-0 en een Golden Set winnen, dat gaat in het sprookjesboek', vertelde Pim Kamps na afloop. 'We wisten dat er kansen lagen en die hebben we gepakt', vulde de trotse aanvoerder Stijn Held aan. 'We hebben in twee weken progressie geboekt. Na de domper van afgelopen zaterdag tegen Lycurgus (3-0, red), waar we niet konden opstaan na ballen die we tegen kregen, konden we dat vandaag wel.'

Goede start

Al vanaf de eerste opslag was Orion de baas over de Bulgaren. In een redelijk gevulde maar sfeervolle Topsporthal wisten de Doetinchemmers de eerste set na een spannend slot binnen te halen (27-25). In de tweede (25-20) en derde (25-21) set werd het verschil tussen de ploegen alleen maar groter. Na de 3-1 nederlaag in Sofia moest de ploeg van coach Redbad Strikwerda ook de Golden Set winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Dat gebeurde na wederom een erg spannend slot waarin de scheidsrechter na lang overleg het beslissende punt aan Orion gaf (15-13).

Reis naar Siberië

In de volgende ronde treft Orion een opponent uit Soergoet in Rusland. De stad ligt midden in Siberië op uren vliegen van Moskou. De reis betekent een financiële uitdaging, want de kosten lopen al snel in de tienduizenden euro's. 'De Russische competitie is echt een topcompetitie. Het is een hele mooie uitdaging', stelt Held. 'We zullen er ook heel hard aan moeten werken, want financieel gezien is het een enorme strop. Maar we gaan allemaal gekke dingen doen om geld bij elkaar te halen', aldus Kamps.