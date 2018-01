1945: Zes spitfires storten neer in Gelderland

RHEDEN - Het lijkt wel prijsschieten voor de Duitse luchtafweer op 20 januari 1945. Op die dag storten liefst zes Spitfires, Britse jachtvliegtuigen, neer in Gelderland.Het is een grauwe, koude dag met zo nu en dan sneeuw.

Om 10.45 uur stort een Spitfire vanwege slecht weer neer bij Toldijk, de piloot komt om en wordt begraven in Steenderen. Het toestel was op weg om de spoorlijn bij Lochem te beschieten.

Om half twaalf is het raak bij Nijkerk, een jachtvliegtuig is geraakt door een FLAK, een Flug Abwehr Kanone, dat staat opgesteld aan de Bloemendaalseweg in Nijkerk. De Spitfire krijgt daardoor motorproblemen en maakt een noodlanding op landgoed Ehrental.

Succesvolle FLAK bij Rheden

Vier Spitfires die om 10.20 zijn opgestegen in Heesch, vlakbij Oss, hebben de opdracht naar Emmerich en Osnabrück te vliegen. Maar ze zullen niet meer op het vliegveld bij Heesch terugkeren. Rond 12.00 uur maakt er één een noodlanding vanwege slecht weer bij het buurtschap Rha, de drie andere vliegtuigen worden door FLAK neergeschoten. Eén stort neer bij de windmolen in Giesbeek, een tweede komt neer bij Koepel de Kaap bij Rheden, de derde een paar kilometer verderop in Worth-Rheden. Alle piloten overleven het, de meeste worden krijgsgevangen gemaakt.