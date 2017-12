Man brult inbrekers huis uit

WESTERVOORT - Een inwoner van Westervoort heeft woensdagavond twee inbrekers zijn woning uitgejaagd door heel hard te gillen. Met behulp van buurtbewoners kon de politie vervolgens twee verdachten aanhouden.

De bewoner kwam rond 19.30 uur thuis en zag iemand in zijn woning. Hij begon hard te gillen, waarop twee mensen zijn woning uit renden.

Door het geschreeuw werden verschillende buurtbewoners gealarmeerd. In samenwerking met hen zette de politie de achtervolging in. Even later werd het verdachte duo aangehouden.