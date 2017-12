Analyse: Ondermaats NEC teert op individuele klasse

NIJMEGEN - NEC startte als absolute titelfavoriet aan dit seizoen in de eerste divisie. Maar tot dusverre is het veelal ondermaats wat de Nijmegenaren laten zien.

NEC heeft in de eerste helft nauwelijks wedstrijden gespeeld die tot de verbeelding spreken. Alleen thuis tegen MVV (4-1) en Dordrecht (6-0) en de laatste wedstrijd uit tegen Jong AZ (2-7) was het echt vermakelijk. Verder was NEC vaak degelijk en toonde het karakter in lastige uitwedstrijden tegen Fortuna Sittard (1-2) en De Graafschap (1-3). Maar er zaten vooral veel mindere beurten tussen en een paar flinke zeperds. De 3-0 uitnederlaag tegen FC Den Bosch was het dieptepunt van de eerste seizoenshelft.

Gerommel met de opstelling

Er was in het begin van de competitie een gebrek aan vastigheid. Dat kwam mede door gerommel met de opstelling. Jordan Larsson en Joey Sleegers waren de eerste wedstrijden basisspelers, maar verdwenen daarna uit het elftal. Larsson begon als spits, speelde vervolgens rechtsbuiten en tegen Den Bosch kwam hij op tien terecht. Daarna was hij lange tijd buiten beeld en pas door een blessuregolf keerde de Zweed terug en scoorde hij ook weer direct. En het supertalent Ferdi Kadioglu (foto) kwam aanvankelijk niet in de plannen voor. Joey Sleegers en Jari Schuurman kregen de voorkeur op tien. Kadioglu kreeg alleen tegen Den Bosch een basisplaats, maar als rechtsbuiten. Toen hij uiteindelijk toch in de basis terecht kwam op zijn favoriete positie, zette hij direct het spel weer naar zijn hand. "Er zit meer voetbal in", constateerde trainer Adrie Bogers. Daarmee gaf hij indirect zijn eigen foute inschatting toe. Kadioglu kende daarna ook even een wat mindere fase, maar was vlak voor de winterstop weer steevast de uitblinker bij NEC.

Een andere keuze die niet goed uitpakte, was het passeren van doelman Joris Delle (foto). Joshua Smits kreeg de voorkeur. Hij blonk uit tegen Go Ahead Eagles (1-1), waar hij met enkele puike reddingen een nederlaag voorkwam, maar tegen Den Bosch en Jong PSV leidde hij met fouten wel puntenverlies in. Daarom kwam Delle terug in het elftal en de Fransman bewijst wekelijks zijn waarde met zijn rust en ervaring. Smits kon het hem ook niet meer lastig maken, omdat hij met een armbreuk uitgeschakeld was.

Stabiliteit

NEC kende wel een sterke fase vanaf eind september, toen negen wedstrijden op rij werden gewonnen. De basiself waren duidelijk en dat gaf meer stabiliteit in het elftal. De ploeg straalde meer overtuiging uit. Het zat ook niet tegen, want NEC trok enkele malen met enig fortuin de zeges over de streep, terwijl de concurrentie wekelijks punten bleef verspelen. Een achterstand van vijf punten werd omgebogen tot een voorsprong van zeven punten. Maar nadat NEC werd getroffen door een blessuregolf, verdween de vastigheid en werd de koppositie weer verspeeld, al kwam dat mede ook door de afgelaste wedstrijd in Oss (foto).

Kritiek op de trainer

Een opmerkelijke zet deed technisch directeur Remco Oversier in de voorbereiding. Hij haalde Adrie Bogers als assistent-trainer binnen, maar toen hij geen geschikte hoofdtrainer kon vinden, werd de assistent doorgeschoven naar die positie.

Bogers rommelde in het begin veel met de opstelling en voerde de transferwindow als excuus aan. Na de nederlaag in Den Bosch kwam hij in conflict met enkele supporters en de weken daarna klonk het iedere keer als het tegen zat "Bogers rot op". Maar na een reeks goede resultaten verstomde de kritiek, maar de laatste week voor de winterstop zwol de kritiek weer aan. Bogers is er niet in geslaagd om NEC overtuigend en aanvallend te laten spelen en ook qua resultaten valt het uiteindelijk tegen, omdat een voorsprong van zeven punten in enkele weken weer werd verspeeld.

Individuele klasse

De reden dat NEC toch titelfavoriet is en blijft, zit in het surplus aan individuele klasse. Arnaut Groeneveld is als vleugelspits een plaag voor iedere rechtsback. Zijn rendement is met vijf doelpunten en negen assists ook bijzonder hoog en niet voor niets heeft NEC heel wat punten verspeeld sinds Groeneveld ontbreekt vanwege een rugblessure. Ook Mo Rayhi (foto) heeft veel dreiging met zijn acties. foto: Broer van den Boom

De vleugelspits koppelt zijn tomeloze inzet dit seizoen ook aan een hoog rendement. Hij miste het begin van dit seizoen vanwege een schorsing en is de laatste maand uitgeschakeld door een hamstringblessure. Maar in de periode dat hij speelde liet NEC alleen punten liggen uit tegen Jong PSV (3-3). En toen Rayhi uitviel tegen Telstar, werd voor het eerst weer verloren. En qua individuele klasse is Ferdi Kadioglu ook vaak doorslaggevend, meer met assists dan met doelpunten. Met steekpasses, scherp genomen vrije trappen en hoekschoppen was hij menigmaal bepalend. Dode spelmomenten zijn trouwens ook een gekend wapen van NEC. De verdedigers Ted van de Pavert, Guus Joppen en Wojciech Golla scoren er regelmatig uit. En op die manier heeft de Nijmeegse club al vaak toegeslagen in wedstrijden waarin het spel niet eens zo overtuigend was.

Verbeterpunten

Er is nog veel voor verbetering vatbaar bij NEC. De ploeg teert vooral op de individuele klasse, maar kan zelden een wedstrijd makkelijk uitspelen. De opbouw is vaak slordig, er is veel balverlies op het middenveld en ook ontbreekt het vaak aan het broodnodige gif in het elftal. Ook toont de ploeg vaak te weinig lef. Trainer Bogers kiest altijd voor twee controleurs op het middenveld, terwijl één verdedigende middenvelder in zeker in thuiswedstrijden zou volstaan.

De kracht is wel de breedte van de selectie. De reserves van NEC zouden zonder meer in de top vijf van de eerste divisie kunnen eindigen en bij de meeste ploegen in deze zwak bezette competitie zouden ze een basisplaats hebben. En dus is de titel een niet meer dan normale eis voor NEC.