Het Gendtse leven in 1949

ARNHEM - Aflevering 1: dinsdag 9 januari 2018 Gendt 1949

De sporen van de oorlog zijn nog volop zichtbaar als de filmploeg van de firma Adolfs in Gendt neerstrijkt. Het gemeentebestuur zetelt in een tijdelijk gemeentehuis omdat het oude gemeentehuis door de oorlog is verwoest. Een groot aantal inwoners woont in noodwoningen, niet meer dan een stenen schuurtje met een golfplaten dak er op. Nederland zit midden in de wederopbouw. Op de steenovens en de scheepswerf is volop werk. Het zijn ook de jaren van de babyboom te zien aan het aantal kinderwagens voor het kruisgebouw. En in het overwegend katholieke dorp zien we het Rijke Roomse Leven in haar volle glorie. Want waar kunnen ze een film afsluiten met zo'n grote optocht als in Gendt ?

Eerste uitzending 17.20 uur (daarna ieder uur herhalingen) programmaduur 25 minuten