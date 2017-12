Veel mis bij MeSa Zorg: 'Instanties moeten ingrijpen'

ARNHEM - Minderjarigen die zorg krijgen tussen drugsgebruikers, stagiaires die alleen staan op een groep van 10 cliënten met complexe problemen en de politie die regelmatig op de stoep staat vanwege incidenten. Volgens een groep klokkenluiders is de maat vol en zouden instanties moeten ingrijpen bij MeSa Zorg in Herveld en Zetten.

De gemeente Overbetuwe bevestigt dat er inmiddels een onderzoek loopt. Directeur Sabine van Meurs van MeSa Zorg ontkent alle aantijgingen met klem. ‘Wij herkennen ons niet in het beeld dat geschetst wordt. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen. Het is goed dat instanties alert zijn, maar in ons geval is dat ten onrechte. Wij vertrouwen op een goede uitkomst van de inspectie.’

MeSa Zorg heeft een zorgboerderij in Herveld en sinds vorig jaar ook een trainingshuis in Zetten. Op de zorgboerderij zitten minderjarigen en (jong)volwassenen die er 24-uurszorg krijgen. In het trainingshuis biedt de zorgverlener begeleid wonen aan zo’n 10 (jong)volwassenen. De cliënten hebben verstandelijke beperkingen, psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen.

Zorg afgekeurd

Begin dit jaar deed de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor het eerst een inspectie. Dit was een aangekondigd bezoek. In juni volgde een onaangekondigd bezoek en toen werd de zorg afgekeurd.

Aan de volgende punten werd niet voldaan:

Veiligheid

Geen agressie-protocol en incidenten worden niet besproken.

Kwaliteit personeel en organisatie

Onopgeleide teamleider en ook de directie is niet opgeleid voor de zorg, maar verricht wel zorgtaken. Bij dagbesteding op de werkplaats is alleen een timmerman/vrijwilliger aanwezig.

Rechten van de cliënt

Cameratoezicht niet opgenomen in privacyreglement.

Zorgplannen worden niet geëvalueerd en de gestelde doelen zijn klein

Welke maatregelen neemt de gemeente?

Inmiddels is er opnieuw een onaangekondigde inspectie geweest naar aanleiding van de klachten van de klokkenluiders. De inspectie heeft gemeld dat hun klachten zijn herkend en erkend. De vraag is welke maatregelen de gemeente Overbetuwe gaat nemen. Overbetuwe wil niets kwijt over de uitkomsten van de controle. MeSa Zorg zegt dat er naar aanleiding van de inspectie inmiddels afspraken zijn gemaakt met de gemeente.

In 2015 keurde de Inspectie voor de Gezondheidszorg de zorg van MeSa Zorg nog wel goed. Dat was het eerste jaar dat er jeugdhulp werd verleend. Op dat moment werd er geen zorg geboden aan jongeren die middelen gebruikten of agressief waren. Er was ook nog geen crisisopvang.

