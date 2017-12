Man onder invloed opgepakt na kettingbotsing op A1

HOEVELAKEN - De politie heeft woensdagavond een man opgepakt die betrokken was bij de kettingbotsing op de A1 bij Hoevelaken. De 35-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van rijden onder invloed.

Bij de botsing woensdagavond waren acht personenauto's betrokken. Volgens de politie raakte niemand noemenswaardig gewond.

Het is niet duidelijk wat de rol van de aangehouden man was bij de kettingbotsing. Ook is niet bekend hoeveel de man gedronken had.

