Vrachtwagen knalt door middenberm, A12 uren dicht

De truck reed richting Ede en belandde dwars door de vangrail op de rijbaan naar Arnhem. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur onwel is geworden. Wonder boven wonder is verder niemand gewond geraakt.

Vanwege het ongeluk was tussen Wageningen en Oosterbeek lange tijd alleen de vluchtstrook beschikbaar. Tegen 15.00 uur ging de weg pas weer open. De vrachtwagens moesten worden geborgen en het asfalt en de vangrail moesten worden gerepareerd.

Beelden van het bergen van de vrachtwagen:

Foto: Omroep Gelderland