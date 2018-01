CDA leden voor de gemeente Aalten stellen kieslijst vast

AALTEN - Tijdens de ledenvergadering van maandag 18 december in IJzerlo heeft het CDA Aalten-Dinxperlo de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gekozen. Op deze lijst met 30 kandidaten staan herkenbare mensen uit alle kernen en buurtschappen van de Gemeente Aalten.

Verschillende achtergronden

De lijst is een mix van jong en oud. De verschillende vakgebieden die nodig zijn om een gemeente goed te besturen zijn bij de kandidaten van het CDA aanwezig. De meesten hebben al behoorlijk wat bestuurlijke ervaring en staan midden in de maatschappij. De lijst wordt aangevoerd door de al eerder gekozen lijsttrekker Raimond Smit. ‘Ik wordt enthousiast wanneer ik deze lijst zie. Met dit fantastische tiental ga ik graag de verkiezingen in, aldus Raimond Smit na afloop van de vergadering.

De top van de lijst ziet er als volgt uit:

1. Raimond Smit

2. Zelma van Alstede

3. Jeroen van Geenen

4. Gerrit Assink

5. Quinten Dikschei

6. Freek Diersen

7. Bert Mateman

8. Jurre Kleine Schaars

9. André te Brake

10. Trudi Zeevalkink

CDA-voorzitter Rik van Lochem is trots op deze lijst: ‘samen met onze leden hebben we een juist mix weten te vinden van vernieuwing en ervaring. Het zijn stuk voor stuk toppers’