Weer gedoe rond salarissen Achilles, vakbond begint zaak

GROESBEEK - Er is bij voetbalclub Achilles'29 opnieuw gedoe rond de salarisbetalingen. Spelers van de Groesbeekse club wachten nog op het geld van november en een deel van oktober. Dat bevestigt het enige overgebleven bestuurslid Elrie Bakker-Derks.

Spelersvakbond VVCS bereidt een arbitragezaak voor bij de KNVB. Volgens de cao voor contractspelers in het betaald voetbal moet uiterlijk de tiende van de volgende maand de salarissen uitbetaald zijn. Gebeurt dat niet, dan moet een club extra vergoeding betalen. Volgens de VVCS wil Achilles met dat geld niet over de brug komen.

Het is niet voor het eerst dat Achilles problemen heeft met het betalen van salarissen. De club had begin november een betalingsachterstand van drie maanden. Achilles degradeerde afgelopen seizoen uit de eerste divisie.

Club zoekt oplossing

Elrie Bakker-Derks bevestigt dat de club bezig is met een oplossing. 'We zijn met drie verschillende scenario's bezig over de toekomst van de club, maar daar kan ik verder niet op ingaan.' Ze verwacht binnen twee weken meer duidelijkheid te hebben.

