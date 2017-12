Woede over kerstcriminelen in Bemmel: 'Dit is schandalig'

BEMMEL - Inwoners van Bemmel zijn boos op de onverlaten die het hebben gemunt op hun kerstspullen. Bij meerdere huizen is kerstversiering uit de voortuin verdwenen. Ook zijn kransen van de voordeuren gehaald en is verlichting uit de bomen getrokken.

'Daar hing een krans', wijst een van de bewoners. 'Nu is hij weg. Het was me nog niet opgevallen.' Ook bij de buren is een krans weggehaald. Alleen de lampjes hangen er nog. 'De lampjes waren uit en die zijn ze vergeten mee te nemen.'

De diefstallen en vernielingen waren op de Fruitlaan, Bloemenstraat, Kruidenstraat, Deellaan en op de Plak.

Een man is blij dat hij zijn kerstverlichting binnen heeft. 'Gelukkig wel, anders waren we het misschien kwijt geweest.' De buurtbewoners hebben geen goed woord over voor deze boeven. 'Het is echt heel triest. Ik snap het niet.'

En een ander: 'Dit is schandalig. Gewoon zielig.' 'Als ik het had gezien dan waren ze de mijne,' zegt hij veelbetekenend.

Camerabeelden gezocht

'Wij hebben enkele aangiftes binnen, maar hebben vernomen dat er meer mensen de dupe zijn geworden van deze kerstboeven,' aldus de politie. Aan mensen die camerabeelden hebben, wordt gevraagd die met de politie te delen.

