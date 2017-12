'Misstanden kazerne Schaarsbergen groter dan gedacht'

ARNHEM - De misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen zijn veel omvangrijker dan tot nu toe bekend was. Een vertrouwelijk rapport van het ministerie van Defensie uit 2015 laat een vernietigend beeld zien van de cultuur op de kazerne, meldt De Volkskrant.

Uit het rapport blijkt dat militairen op grote schaal alcohol nuttigden en drugs gebruikten. Militairen vernielden of stalen voor flinke bedragen materiaal van Defensie en pikten buiten de kazerne vrouwen op. Daar waren ook prostituees bij, zegt de Volkskrant.

Vernederingen en mishandelingen

Het rapport uit 2015 werd gemaakt in opdracht van de kazernecommandant, naar aanleiding van een zaak in 2014 rondom vernederingen en mishandelingen van drie militairen. Generaal Ron Smits van de Luchtmobiele Brigade zegt dat naar aanleiding van het rapport maatregelen zijn genomen, maar volgens de militaire vakbonden VBM en AFMP is er nauwelijks iets veranderd.

Eerder deze maand werden drie mannen door de marechaussee aangehouden voor misstanden op de Oranjekazerne in 2013. Justitie verdenkt hen van mishandeling, militaire aanranding, bedreiging, dwang, belediging, ontucht en verduistering.

Zie ook: