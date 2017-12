Hattem en Oldebroek woest om duurder kraanwater

HATTEM - Gemeentes Hattem en Oldebroek zijn boos op Vitens. De kraanwaterleverancier gooit de prijs van 'gemeentepils' fors omhoog, omdat het bedrijf de zogeheten precarioheffing doorberekent aan haar klanten. 'Veel te voorbarig', zeggen de twee gemeentes omdat de heffing momenteel onder de rechter is.

Precariobelasting is heffing voor gebruik van de gemeentelijke kabels, buizen, draden en in dit geval de waterleidingen waar Vitens gebruik van maakt. De heffing is dit jaar afgeschaft, maar gemeenten mogen wel tot 2022 gebruik maken van een overgangsregeling.

Gemeentes Lingewaard, Oldebroek en Hattem maken gebruik van de belasting. Vitens ziet zich genoodzaakt dit door te berekenen om 'te voorkomen dat klanten buiten deze gemeenten ook opdraaien voor de extra inkomsten van een gemeente, terwijl ze daar helemaal niet wonen,' aldus een woordvoerster van het bedrijf.

Onaangenaam verrast

In Oldebroek betalen klanten 77,95 euro per jaar meer en in Hattem gaat het om 60,32 euro. In dat bedrag zitten ook BTW en extra kosten voor de doorberekening. De precarioheffing die de gemeentes Vitens hebben opgelegd ligt op dit moment onder de rechter. Het waterbedrijf heeft uitstel van betaling gekregen, maar inmiddels al wel de nieuwe prijzen aan de klanten laten weten, en dat zint de gemeentes niet.

De Hattemse wethouder van financiën, Martijn Hospers, is onaangenaam verrast: 'We vinden het ongepast dat ze zonder overleg onze inwoners infomeren over alleen hun kant van de zaak. En dat terwijl de rechter nog een uitspraak moet doen.'

Ook wethouder Lydia Groot van de gemeente Oldebroek is niet blij: 'We vinden het vreemd dat Vitens dit op deze manier én met opslag aan inwoners van gemeente Oldebroek doorberekent. Daarover ga ik met Vitens in gesprek. Onze inwoners mogen hier niet financieel de dupe van worden.'

Compenseren

Gemeente Lingewaard, waar de waterprijs met 104,84 euro extra per huishouden zou stijgen, heeft al toegezegd haar inwoners daarvoor te compenseren. De gemeente liet eerder al weten dat ze niet blij was dat Vitens de kosten van de precarioheffing doorberekent aan de inwoners.

