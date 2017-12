Kettingbotsing met 8 auto's op A1

HOEVELAKEN - De A1 richting Amersfoort was woensdagavond bij Hoevelaken enige tijd afgesloten na een grote kettingbotsing. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) waren er 8 personenauto's op elkaar gebotst.

Voor zover bekend is er niemand noemenswaardig gewond geraakt. Er was een omleiding van kracht, maar die is inmiddels ingetrokken. Tussen Barneveld en Hoevelaken staat nog een korte file.

Hoe de kettingbotsing kon gebeuren, is niet bekend. De VID meldde dat de Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie ter plaatse zou komen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Momenteel is alleen de rechterrijstrook nog afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden.