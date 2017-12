'Verdachte dubbele moord Thailand komt uit Arnhem'

ARNHEM - De Nederlander die dinsdag in Thailand is opgepakt voor een dubbele moord op een moeder (57) en zoon (30) komt uit Arnhem. Dat schrijft dagblad De Gelderlander.

Het gaat om René M. Die werd dinsdag opgepakt in een ziekenhuis in de provincie Surin, waar hij werd behandeld aan verwondingen. De avond ervoor is de man op een motor bij het huis van de slachtoffers gezien.

Later die avond belde M. zelf de hulpdiensten, omdat hij naar eigen zeggen gewond was geraakt bij een ongeluk met zijn motor. De Thaise politie denkt dat M. de verwondingen heeft opgelopen tijdens een worsteling met de moeder en haar zoon. Hun lichamen zijn dinsdagochtend gevonden.

Verbroken relatie

Volgens de Thaise krant Khao Sed heeft M. een tijdje gedatet met de dochter en zus van de slachtoffers. Tegen die krant zegt de plaatselijke politie dat de vrouw die relatie kortgeleden heeft beëindigd en al het contact heeft verbroken.

De plaatselijke politie zegt tegen de krant dat M. waarschijnlijk naar het huis van de familie is gereden en dat er daarna ruzie ontstond toen hij zijn ex niet kon vinden. Beide slachtoffers zijn met messteken om het leven gebracht.