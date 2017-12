Deel dit artikel:











Ruim anderhalf miljoen euro op kinderdag Serious Request Foto: RTV Apeldoorn

APELDOORN - Traditioneel is woensdag kinderdag bij 3FM Serious Request en in Apeldoorn was dat niet anders vandaag, met vele groepen kinderen die zich in kleurrijke hesjes langs het Glazen Huis wurmden. Het huis was op sommige momenten moeilijk te vinden tussen alle cheques en spandoeken.

Geschreven door Mediapartner RTV Apeldoorn

De opgewekte sfeer van de enthousiaste kinderen werkte aanstekelijk bij de drie DJ’s en de vele vrijwilligers die zich voor het evenement inzetten. Met hun kerstmarkten, vogelhuisjes, sponsorlopen en rommelmarkten brachten de kinderen de opbrengst op 1.173.214 euro. Woensdagavond bestiert De Jeugd van Tegenwoordig het podium voor een ongetwijfeld wat ouder publiek.