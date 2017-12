Deel dit artikel:











VIDEO: Robotje moet leerlingen van faalangst afhelpen Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - In de industrie, het huishouden en zelfs in de gezondheidszorg; op steeds meer plekken wordt gebruikgemaakt van robots. Maar op het ROC Aventus in Apeldoorn gaan ze nóg een stapje verder. Daar stond woensdag een robotje voor de klas.

Nao is nog geen halve meter hoog en heeft een lieflijke uitstraling. In de klas kan het robotje op verschillende manieren worden ingezet. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld rekenen en woordenschat. Ook kan Nao op allerlei manieren bewegen, wat kinderen erg grappig vinden. 'Grappig wat-ie allemaal kan' 'Ik vind het heel erg leuk', zegt een leerling. 'Grappig wat-ie allemaal kan doen. Dat wist ik niet.' Ze denkt dat de leerrobot een uitkomst is: 'Ik ben zelf niet zo goed in rekenen, dus daarom denk ik dat ik wel wat van hem kan leren.' Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video): Een robot oordeelt niet Docent Jan Gerritsen legt uit dat je met zo'n robot een veilige omgeving creëert om in te leren. Daarmee bedoelt hij dat Nao niet oordeelt. 'Een robot zegt niet: snap je dat nou nog niet. Dus wij denken dat als je daarmee stress kunt verlagen, je ook faalangst kan aanpakken.' Of het robotje kinderen echt wat kan bijbrengen, wordt nog onderzocht. Ook of de robot leerlingen van stress en faalangst kan afhelpen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl