Bijna kerst, dus met 146 trekkers naar school

Er kwamen dit jaar zoveel leerlingen op de trekker, dat er lange files rond de school ontstonden. Enkele leerlingen hadden er meer dan een uur rijden voor over. Sommige leerlingen kregen een trekker van thuis, maar ook de loonbedrijven waar de leerlingen stage lopen konden er haast niet meer onderuit om een trekker mee te geven. Door de drukte begonnen de lessen een half uur later dan gebruikelijk.

Kijk hier naar de reportage:

De organisatie heeft bedrijven en omwonenden vooraf gewaarschuwd voor eventuele overlast. Klachten kregen ze niet. Wel positieve reacties. 'Zolang het maar een keer per jaar is, vinden mensen het vooral leuk dat we dit doen', zegt eerstejaars Tom Nieuwenhuis van de organisatie.