Kerken vol met Kerstmis, andere dagen in het jaar leeg

ZUTPHEN - Met Kerstmis zitten veel kerken vol, de andere dagen van het jaar hebben ze het meestal aanmerkelijk minder druk. Steeds meer kerkbesturen staat het water aan de lippen: het aantal kerkgangers loopt terug en financieel wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden.

Bij de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) kloppen dan ook steeds vaker kerkbesturen aan. De stichting probeert zoveel mogelijk kerkgebouwen te behoeden voor sloop en ervoor te zorgen dat er, ondanks het teruglopende aantal kerkgangers, toch een eredienst gehouden kan worden.

Wachtlijst tot 2020

Ze adviseert daarvoor kerkbesturen en per jaar neemt ze twee Gelderse kerken over. Dit jaar waren dat de Grote Kerk in Wageningen en de St Walburgiskerk in Zutphen. Twee kerken per jaar is het maximum dat de stichting aankan. En het aanbod is groot: tot 2020 zitten ze vol.

Kerkbesturen die nu aankloppen, komen op een wachtlijst. SOGK bezit inmiddels al zeker 15 kerken.

'Daarnaast worden we ook steeds meer benaderd door inwoners van een gemeenschap die zich inzetten voor behoud van een kerkgebouw', zegt Nico Peek van SOGK. 'Dat zijn ook niet-gelovigen. Die vinden het ook belangrijk dat zo'n beeldbepalend gebouw waar ze aan gehecht zijn, niet verdwijnt.'

Stichting Oude Gelderse Kerken genereert inkomsten door in de kerken die ze overneemt ook andere niet-kerkelijke activiteiten te organiseren. 'We kijken wel naar gepast gebruik. En het verschilt per kerk wat dat is', zegt Peek. In Groenlo houden we in januari bijvoorbeeld een groot nieuwjaarsbal voor jongeren in een kerk. Dat kan daar, maar in Kerk-Avezaath moet je dat niet doen.'

'Geen Kamasutrabeurs'

Bij de Walburgiskerk in Zutphen hebben ze zo bijvoorbeeld al tentoonstellingen gehouden, maar ook een wijnproeverij. De kerkgemeente heeft daar geen problemen mee. 'De kerk is niet meer van ons', legt Adriaan van Oosten, voorzitter van de Protestantse Gemeente Zutphen uit.

'Een wijnproeverij vinden we ook prima. Bij een Kamasutrabeurs zouden we wel de wenkbrauwen fronsen, maar dat zal ook niet gebeuren. SOGK heeft veel ervaring en ontwikkelt alleen activiteiten die passen in deze omgeving.'