Het Oosterlicht voegt een zevende lamp toe

ULFT - Het Oosterlicht voegt woensdagavond een zevende lichtstraal toe aan het Achterhoekse project. Vorig jaar stonden de lampen alleen in Oude IJsselstreek, maar dit jaar staan er ook schijnwerpers buiten de gemeentegrenzen.

'Dit jaar hebben we het zo gemaakt dat het allemaal computergestuurd is', vertelt initiatiefnemer Hans van den Hurk. 'We kunnen met een app alle lampen bedienen.'

Kwajongensgevoel

Van den Hurk geeft een voorbeeld: 'Als we Gaanderen willen laten zwaaien, kunnen we dat in Silvolde doen. Dat geeft toch wel een kwajongensgevoel.'

Gaanderen is een van de nieuwe locaties ten opzichte van vorig jaar, maar de reacties zijn daar nog niet overweldigend. 'Het is nu natuurlijk de eerste keer', zegt ondernemer Hans Gerritsen. 'Daarom verwacht ik nog wel meer reacties.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Achterhoek, laat jezelf eens zien

Maandagavond nam Jan ter Voert contact op met Van den Hurk, omdat hij ook graag in Megchelen een lamp wilde plaatsen. 'Gewoon spontaan meedoen', vertelt Ter Voert. 'Het licht brengen in de Achterhoek.'

Daarmee komt het totaal op zeven lampen, verdeeld over de Achterhoek. Het Oosterlicht symboliseert eigenlijk: 'Achterhoek, laat jezelf eens zien', legt Van den Hurk uit. 'Laten we trots zijn op de Achterhoek. Het is een manier om ons op de kaart te zetten en de Achterhoek te laten zien.'