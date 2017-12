Baasje gedumpte hond gevonden en beboet

EIBERGEN - Het baasje van de hond die begin december in een bos bij Eibergen werd gedumpt, is gevonden. De politie heeft door de vele reacties de eigenaar kunnen achterhalen.

Het beest werd 's ochtends op 1 december vastgebonden aan een boom gevonden. Dierenambulance Doetinchem vermoedt dat de hond de hele nacht buiten heeft gestaan. 'Het arme dier zal het koud gehad hebben, want hij heeft een kuil gegraven om warm te blijven', zei de dierenambulance destijds.

Facebookpost Politie Berkelland van 1 december:

De onfortuinlijke hond was gechipt, maar niet geregistreerd. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt. De hond zit momenteel in een dierenasiel in Brammelo.

