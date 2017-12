ARNHEM - Tijdens een treinreis tussen Ede en Arnhem is woensdagochtend rond 7.50 uur een persoon mishandeld. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

De politie heeft al een verdachte kunnen aanhouden, maar zoekt voor het onderzoek nog meer getuigen. Ze vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.