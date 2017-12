Actievoerders woedend na debat Lelystad Airport

'Ik ben zwaar teleurgesteld', reageert Leon Adegeest van actiecomité Hoogoverijssel. Hij is één van de actievoerders die met berekeningen aantoonden dat de milieueffectrapportage (MER) niet klopt.'

'We hebben een rapport aangeboden van zeventig pagina's van een speciale bewonersdelegatie met een heel breed advies en daar is niets mee gedaan', is zijn gevoel na het debat.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Minister wil geen uitstel

Verschillende actievoerders zitten dinsdagavond naast politici uit Gelderland, Overijssel en Flevoland op de publieke tribune van de Tweede Kamer of volgen thuis het debat. Een van de vragen die iedereen heeft, is of de uitbreiding van het vliegveld wordt uitgesteld.

Mijn inspanningen zijn en blijven erop gericht om Lelystad Airport per april 2019 open te stellen. Minister Van Nieuwenhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is hier duidelijk over: 'Mijn inspanningen zijn en blijven erop gericht om Lelystad Airport per april 2019 open te stellen. De doelstellingen in het regeerakkoord zijn daarover helder.'

Hoewel van Nieuwenhuizen blijft vasthouden aan de geplande openstelling van het vliegveld in 2019, zegt ze in het debat toe in gesprek te blijven met de inwoners die verwachten overlast te krijgen van de nieuwe vliegroutes.

'Niet serieus genomen'

Verschillende leden van de bewonersdelegatie, die geselecteerd waren uit verschillende provincies, vinden dat de minister daarmee laat zien dat ze niet serieus worden genomen.

'Het duurt zes jaar voordat het luchtruim is heringedeeld. Wat geeft ons de garantie dat er daarna hoger gevlogen gaat worden. Die is er niet', zegt een verontwaardigde Leon Adegeest.

De actiegroep Red de Veluwe presenteerde woensdag een opmerkelijk initiatief. De groep komt met een stemwijzer. Dat hulpmiddel moet kiesgerechtigden op de Veluwe helpen bij hun stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Red de Veluwe wil zo kiezers op de Veluwe bewegen niet te stemmen op partijen die achter de uitbreiding van Lelystad Airport staan.

Zie ook: