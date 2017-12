Deel dit artikel:











Terborg wil 600-jarig bestaan groots vieren Foto: Omroep Gelderland

TERBORG - Het duurt nog even, maar in 2019 is het 600 jaar geleden dat Terborg stadsrechten kreeg. En dat moet een jaar lang uitgebreid gevierd worden, vindt het comité Terborg600.

Donderdagochtend zijn aan burgemeester Otwin van Dijk de plannen voor het feestjaar overhandigd. Gekleed in de klederdracht van 1419 en met paard en koets wilde het comité de burgemeester te overtuigen om het feest groots te vieren. Kijk hier naar de reportage: Het comité hoopt dat de gemeente Oude IJsselstreek 10.000 euro beschikbaar stelt om de viering mogelijk te maken. Eind januari wordt daarover de knoop doorgehakt. Els Bakker van het comité vertelt over de plannen: 2019 moet in het teken staan van samenwerking, verbinding, kennismaking en saamhorigheid, vindt het comité. De bedoeling is dat het feestjaar officieel wordt geopend op 23 april 2019, St. Jorisdag. Dat is de dag waarop Terborg 600 jaar geleden stadsrechten ontving. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl