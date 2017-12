Basisschoolkinderen verrassen oudste inwoners Ophemert met extra kerstpakket

Midden in de hal van de Prins Willem Alexanderschool staan de 35 kerstpakketten. Iedereen heeft er aan gewerkt. De laatste dozen worden nog dichtgemaakt. Wat opvalt is dat er een keur aan spullen inzit. Iets lekkers natuurlijk, maar ook tekeningen en zelfgemaakte kerstversiering. Iedere klas neemt een aantal pakketten mee. De oudsten dragen ze zelf, maar voor de kleintjes is een bolderkar geregeld.

Kijk hier naar de reportage:

Ook groep 4-5 van juf Marjolijn begint goedgemutst aan de tocht door het dorp. Maar na een minuutje of tien worden de pakketten toch wel wat zwaar om te dragen en gaat het tempo wat omlaag. Gelukkig is daar het eerste huis. 'Niet op de mat staan', verbeteren de kinderen elkaar. Als er wordt opengedaan wordt er gezongen van 'Happy Christmas' en 'Een gelukkig nieuwjaar'. 'De reacties zijn altijd super leuk', vertelt juf Marjolijn. 'Het is een mooi project. We zijn blij dat we het alweer voor de tiende keer kunnen doen.'

De kerstpakketten zijn alleen voor de 35 oudste inwoners van het dorp. Ze zijn allemaal verrast, al krijgen sommigen niet voor de eerste keer een kerstpakket. Bij bijna ieder huis heeft de bewoner gezorgd voor iets lekkers voor de kinderen als dank. Na zeven pakketten uitdelen zit de taak van groep 4-5 er op. Speciaal voor de camera van Omroep Gelderland willen ze nog één keer een kerstliedje zingen. Want donderdagavond hebben ze een kerstbijeenkomst op school. Het is een bijzondere traditie in Ophemert.