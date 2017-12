Gruwelijke details van moord op Duitse pomphouder

KLEVE - De verdachte van de moord op de Duitse pomphouder Robert Christ uit Elten is een 25-jarige inwoner van Kleve. Politie en justitie maakten woensdagmiddag op een persconferentie gruwelijke details van zijn daad bekend.

De dinsdag opgepakte man heeft bekend. Hij had fantasieën om iemand te doden en was een bekende van Christ. Via internet kregen beiden contact met elkaar.

Na het doden van de eigenaar (77) van een tankstation net over de grens bij Beek, Montferland, zocht de man naar geld; hij ging er met 350 euro vandoor. De man is drugsverslaafd.

Heel veel Gelderlanders kenden Christ, omdat ze bij hem brandstof tankten.

Op het spoor via Whatsapp

De Duitse politie kwam de verdachte op het spoor door chatgesprekken via Whatsapp.

Aanvankelijk had de politie niet meer dan een pseudoniem, maar in september gaf de verdachte zijn adres prijs. Die maand hadden beiden namelijk bij de dader thuis in Kleve afgesproken. De man is heteroseksueel en 'wilde een keer iets met een homo proberen'.

Na de afspraak kreeg de man moordneigingen. Ze spraken weer af, vorige week, deze keer bij Christ thuis. In de slaapkamer sloeg hij zijn slachtoffer neer. Christ bloedde hevig, vluchtte naar buiten, maar de verdachte sleepte hem weer naar binnen en trok hem de kelder in. Het tapijt in de kelder was doordrenkt met bloed.

Verdachte probeerde keel van Christ door te snijden

In de kelder stak hij de pomphouder neer, probeerde zijn keel door te snijden, maar dat mislukte. Daarna bracht de inwoner van Kleve Christ om met een brandblusser. Omdat brandstichting met wodka om sporen uit te wissen mislukte, besloot de dader de woning van Christ onder water te zetten.

De verdachte is op de fatale dag 30 tot 45 minuten in Christs woning geweest. Na zijn dood verliet hij de plaats delict te voet. Met een taxi liet hij zich naar Kleve brengen.

Man wachtte op politie

Hij is eerder met justitie in aanraking geweest voor drugs- en geweldsdelicten. Toen hij dinsdag werd opgepakt, wachtte hij de agenten op met een tas vol sigaretten, 'omdat die in de gevangenis moeilijk te krijgen zijn'. Verder bleek hij op Google te hebben gezocht naar hoe lang een moordonderzoek duurt.

De man werkt mee, meldt de Duitse officier van justitie Hendrik Timmer. Op de plaats delict zijn sigaretten van hetzelfde merk gevonden, net als DNA-sporen. Van de moord is een videoreconstructie gemaakt.

