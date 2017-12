Staking dreigt in streekvervoer; ultimatum FNV

De vakbond noemt de werkdruk in het streekvervoer onverantwoord hoog. Paula Verhoef, cao-onderhandelaar bij de FNV, zegt: 'De chauffeurs worden steeds verder opgejaagd en uitgeknepen. Ze draaien vaak diensten van 4 uur achterelkaar zonder dat ze naar het toilet kunnen. Dat is onverantwoord en het moet anders, zo gaan wij niet door. Onze mensen zijn geen coureur, maar buschauffeur.'

Vorige week vroeg de FNV samen met buschauffeurs aandacht voor de enorm hoge werkdruk in het streekvervoer. Er was toen een ludieke actie met dixi’s achter een bus in onder meer Gelderland.

Bekijk de eerdere reportage over de actie in het streekvervoer (tekst gaat verder onder de video):

'Ze zijn doof voor onze signalen'

De werkgevers hebben volgens Verhoef ruim de tijd gehad om fatsoenlijke afspraken te maken. 'Tijdens cao-onderhandelingen in de afgelopen maanden bleken ze totaal doof voor de vele signalen over de hoge werkdruk van buschauffeurs.'

Er waren, zo meldt de bond, geen afspraken te maken over fatsoenlijke pauzes of over tijd om passagiers goed van dienst te kunnen zijn. Ook een loonsverhoging zat er niet in.

FNV eist dat chauffeurs gemiddeld elke 2 uur een mogelijkheid hebben om naar het toilet te gaan en na elke 4 uur een fatsoenlijke pauze van minimaal een kwartier hebben. Verder eisen ze een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand voor alle werknemers.

De werkgevers krijgen de feestdagen nog om na te denken. Het ultimatum loopt af op 2 januari om 12.00 uur.

Keolis wil praten met FNV

Vervoerder Keolis (voorheen Syntus) laat weten de gevoelens van medewerkers over een hoge werkdruk te kennen. 'Daarover waren wij in gesprek met FNV en wij zijn graag bereid hierover wederom met hen in gesprek te gaan. Dit is ook kenbaar gemaakt aan FNV', meldt een woordvoerster.