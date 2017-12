Deel dit artikel:











Gemeentekantoor Wijchen wordt woonruimte voor jongeren Foto: Google Maps (Het Molenhuis)

WIJCHEN - De gemeente Wijchen gaat bekijken of er snel jongeren kunnen gaan wonen in een voormalig gemeentekantoor. Navraag bij de makelaar leert dat er niet of nauwelijks belangstelling is voor de huur van het pand als kantoorlocatie. Maar jongeren zitten juist te springen om betaalbare huisvesting.

Dat erkent het college van burgemeester en wethouders na vragen van Renate Loermans namens de fractie Kernachtig Wijchen. Voor jongeren is het erg lastig om aan woonruimte te komen. Sinds kort zijn twee panden door middel van antikraak verhuurd aan jongeren. Het gaat om Zorgcentrum St. Jozef en het voormalige gemeentehuis tegenover kasteel Wijchen. Daar werden zo snel huurders voor gevonden dat dit volgens de lokale partij aangeeft dat er zeker nog meer jongeren tijdelijk op zoek zijn naar woonruimte. Creatief met wonen Kantoorpand Het Molenhuis is met het vertrek van de medewerkers van de gemeente naar het nieuwe Huis van de Gemeente leeg komen te staan. Kernachtig Wijchen lijkt het een goed idee om daar nu jongeren in te huisvesten. Dat sluit volgens de partij mooi aan op de ambitie van Wijchen om creatief met woonvormen om te springen. Het college is het daar mee eens en hoopt in januari duidelijk te hebben of het haalbaar is om voor een periode van vier jaar geen ambtenaren maar jongeren in het voormalige kantoor van de gemeente te huisvesten. (illustratie: gemeente Wijchen) Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl