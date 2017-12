Deel dit artikel:











'Kerstcriminelen' roven voortuinen leeg in Bemmel Foto: Pixabay/AlchemillaMollis

BEMMEL - Kerstboeven slaan toe in Bemmel. Op meerdere locaties is kerstversiering uit de voortuin verdwenen. Ook zijn kransen van de voordeuren gehaald en is verlichting uit de bomen getrokken.

'Wij vinden dit een beetje vreemd en het druist volgens ons ook in tegen de kerstgedachte', schrijft de politie op Facebook. Inmiddels zijn er meerdere aangiftes binnen. De politie hoopt op camerabeelden om de dieven op te sporen. De incidenten vonden plaats op de Fruitlaan, Bloemenstraat, Kruidenstraat, Deellaan en op de Plak. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl