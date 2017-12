Wereldreis van 500 dagen: 'Afrika is heel erg duur'

De zwartepietendiscussie ging volledig langs hen heen, over Trump hoefden Ingeborg en Twan zich niet druk te maken en de buienradar hoefde niet gecheckt te worden. Een wereldreis heeft zo z'n voordelen. 'De laatste keer dat we kerst vierden was in Australië met een barbecue en 36 graden', aldus Ingeborg. Twan, vult aan: 'Met kerstmuts op.'

Ze zegden hun baan op, verkochten hun bezittingen en huis en haard lieten ze achter. 'Je werkt met een dagbudget, dat hangt af per land', legt Twan uit. 'In Azië kun je voor 25 euro per dag alles doen, echt alles. Maar Afrika is eigenlijk heel erg duur. Overnachtingen en activiteiten zijn in Afrika veel duurder.'

Ze dreigden in een vulkaan te vallen, moesten naar wc's met daarin honderden krioelende maden, wilde dieren waren nabij. Het was niet altijd een feest.

'De laatste maand wisten we dat het echte leven weer begint', gaat Twan verder. 'We moesten op zoek naar werk, woonruimte. Je moet eigenlijk van alles in zo'n laatste fase.'

Ervaring rijker

Ze zijn een ervaring rijker, zegt Ingeborg. 'Ik heb geleerd dat ik geduldiger moet zijn en me niet meer zo druk moet maken over in de file staan. Er kunnen tal van redenen zijn waarom dingen niet lopen zoals je zou willen. Je kunt in Afrika uren wachten op een bus, die misschien niet eens komt. Nou, dan morgen maar.'

Twan vertelt over een bijzonder ritueel in Ethiopië dat hij nooit zal vergeten. 'Jongens die man willen worden springen naakt over de rug van stieren. En dat moeten ze volhouden. Maar wat eraan voorafgaat: zussen, moeders en vriendinnen worden urenlang tot bloedens toe geslagen met een zweep om te laten zien dat ze heel veel van die jongen houden.' Ingeborg: 'We kunnen daar niet over oordelen, want we kennen hun leven en hun rituelen niet.'

Ingeborg van den Ban: 500 dagen op reis - de bijzondere avonturen van een enthousiast wereldreizigster. ISBN 978-90-827414-0-7