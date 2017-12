Inzamelingsactie voor Zelhemmer (21) met dwarslaesie

ULFT - Stichting ‘Knallen voor Carsten’ wil geld inzamelen voor de revalidatie van Carsten Jansen. De 21-jarige Zelhemmer brak in januari zijn nek op twee plaatsen en liep daarbij een dwarslaesie op.

'Ik heb 3 januari een ongeluk gehad met trampolinespringen', blikt Carsten terug. 'Ik ben op mijn nek gevallen tijdens een dubbele salto. In het ziekenhuis bleek dat ik een dwarslaesie had opgelopen.' De Zelhemmer is sinds vijf weken weer thuis, nadat hij een zware periode kende van zeven weken Intensive Care, een terugval en in totaal al 24 weken revalidatie.

Altijd positief gebleven

Jansen kan inmiddels zijn armen buigen, maar is vanaf zijn borst verlamd. 'Toch is hij altijd positief gebleven, dat is wel noemenswaardig', zegt sportinstructeur en vriend Kevin de Voogt. 'Het was een behoorlijke klap.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

20.000 euro nodig

Jansen wil graag therapie volgen bij de Roode Draak in Biddinghuizen, waar met een speciaal pak de hersenen worden aangestuurd om bepaalde bewegingen te kunnen maken. Maar dat kost veel geld. Voor de revalidatie in Biddinghuizen is zeker 20.000 euro nodig.

'Al vrij snel had ik het idee van: dit gaat niet goed komen, mensen komen voor veel kosten te staan en spaarpotjes raken leeg', zegt Sylvia Reindsen, voorzitter van de nieuwe stichting. Om die reden zocht Reindsen - die Carsten kent als personal trainer van de sportschool - contact met de familie. 'Carsten zei uiteindelijk ja', aldus de voorzitter over de stichting die is opgericht.

De eerste donaties voor het herstel van Jansen kunnen rond de feestdagen worden gedaan. Het rekeningnummer wordt na vrijdag via Facebook bekendgemaakt.