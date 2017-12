Zonnepark ter grootte van 18 voetbalvelden in februari klaar

Initiatiefnemer Avri verwacht dat het zonnepark van 18 voetbalvelden groot eind februari klaar is. De aanleg duurde langer dan verwacht door problemen met de levering van de zonnepanelen. Het park gaat 3.000 huishoudens van energie voorzien.

Beelden van het zonnepark (tekst gaat verder onder de video):

Zonneparken op water

Waterschap Rivierenland blijft investeren in zonne-energie. Het heeft een overeenkomst gesloten met onder meer de Technische Universiteit in Delft om zonne-energie op water te gaan winnen. Het waterschap constateert dat het plaatsen van zonneparken op land tegen een grens aan loopt, maar dat er op het water heel veel ruimte beschikbaar is.

Weurt

In het najaar van 2018 start Waterschap Rivierenland een pilot op een waterberging in Weurt. Als die succesvol is, wordt het project verder uitgebreid.

