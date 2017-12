Hoe heurt het eigenlijk tijdens het kerstdiner? Tips van butler Laurens

Het begint al bij het bestek indekken. 'Mensen leggen het bestek verkeerd, het kleinste bestek moet aan de buitenkant. We eten namelijk van buiten naar binnen toe', aldus butler Laurens.

Ook ziet hij vaak dat mensen hun servet in hun kraag proppen. 'Dat moet u dus zeker niet doen. U pakt het servet, u vouwt het open en legt het op uw schoot.'

Eten met manieren

Bij het soep eten gaat het ook vaak mis, vindt Laurens. 'We gaan dus niet blazen in de soep, en we gaan ook niet roeren in de soep. Dat maakt veel te veel geluid. Als iedereen dat doet dan wordt het natuurlijk een zooitje. Ook eten we bij een gebonden soep van ons af, dan vallen er geen druppels op je kleding.'

Een bron van ergenis is dat veel mensen met hun bestek over het bord schrapen. 'Als u gaat schrapen, dan betekent dat dat u van gewone komaf bent. Dat is niet erg, maar we laten het niet zien.' Je hoort dus netjes een stukje af te snijden en die met je vork van het bord te prikken.

Drinken met manieren

Ook met drinken gaat het tijdens veel diners niet zoals het hoort. Zo pakken veel mensen hun glas wijn aan de bovenkant vast. 'Dat is dus de verkeerde manier, want zo wordt de wijn warm en je krijgt vieze vingers op het glas', zegt de butler.

Je hoort het wijnglas dus aan de steel vast te houden. 'Maar niet met een pinkje, want dat betekent: ik wil chic doen, maar ik weet niet hoe het hoort.' Ook andere glazen aantikken tijdens het proosten is uit den boze. 'Want dat zijn de dure glazen van mijn oma.'