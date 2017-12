Deel dit artikel:











'Ik kreeg een mes in mijn hart': Zwaarlijvige Nathalie aan het sporten door dochtertje Foto: Omroep Gelderland

DIEREN - 'Ik kreeg een mes in mijn hart, toen wist ik dat er iets moest veranderen', Nathalie uit Dieren is al sinds haar vierde 'zwaarlijvig' zoals ze dat zelf noemt. Sport was eigenlijk altijd een hel voor haar, maar nu is het de uitkomst geworden.

'Sport op school was voor mij altijd een hel. Daarna bleef het ook horror. Doordat ik wat dikker was ben je altijd aan het vechten met negatieve gedachten. Wat zullen mensen denken? Zeggen ze: zie daar die dikzak rennen, of heb je daar zo'n nijlpaard op de fiets. Of als je gaat zwemmen: 'zie je daar die orka in het water? Die gedachten maakten het heel moeilijk om überhaupt te gaan sporten. Het kostte zoveel energie en dan geef je ook weer op', zo vertelt Nathalie. Maar haar gedachten over sport veranderden toen haar dochtertje van twee voor de spiegel stond en zei: 'Ik ben dik'. 'Ik dacht, je bent twee en je kan amper praten maar je zegt wel dat je dik bent. Toen ze dat uitsprak kreeg ik een mes in mijn hart. Dit doe ik dus met haar. Vanaf toen wilde ik haar leren om een gezonde relatie met haarzelf te hebben en geen negatief zelfbeeld te ontwikkelen.' 'Ik moet veranderen' Daarom besloot Nathalie om te veranderen. 'Ik moet veranderen in mijn doen en laten. Toen ben ik gaan hardlopen en heb tot op de dag van vandaag geen blessures gehad. Het heeft me ook zoveel gebracht. Elke centimeter die ik loop, elke lantaarnpaal die verder komt heeft me zoveel geholpen om dichter bij mijzelf te komen.'