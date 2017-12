Gevluchte Sami uit Eritrea wil bij Nederlandse wielerploeg

Sami fietste al drie jaar in Eritrea voordat hij naar Nederland kwam. Hier woont hij nu alleen, dus besloot hij om het fietsen weer op te pakken. Het wielrennen geeft hem namelijk een netwerk, waardoor hij steeds makkelijker zijn weg vindt in ons land.

'Door het fietsen ben ik blij. Nederlanders zijn lieve mensen, zij helpen mij. Bijvoorbeeld Marco Postma, hij is net zoals mijn vader of mijn grote broer.' Marco Postma begeleid sinds 2 jaar Eritreese vluchtelingen die graag wielrennen. Postma ziet ook dat het wielrennen Sami enorm helpt. 'Bij het wielrennen, maar ook bij zijn integratie. Hij maakt makkelijk contact, dus dat helpt enorm.'

Nu wil Sami alleen een volgende stap zetten. 'Ik wil bij een wielerploeg, want volgend jaar rijd ik bij de elite mee.' Of dat Sami lukt is nog even afwachten, wij gaan onze coach Maarten Tjallingii vragen om tips!